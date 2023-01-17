Исаева Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Исаев Иван Конанов
Отец ребёнка: Исаев Конан
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Конанова
Отец ребёнка: Исаев Конан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Исаев Фёдор Конанов
Отец ребёнка: Исаев Конан
Рождение ребёнка
1843
Сын: Исаев Калина Конанов
Отец ребёнка: Исаев Конан
Смерть
Неизвестно