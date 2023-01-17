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Исаева Мелания Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Исаев Иван Конанов

Отец ребёнка: Исаев Конан

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Конанова

Отец ребёнка: Исаев Конан

Рождение ребёнка
1838

Сын: Исаев Фёдор Конанов

Отец ребёнка: Исаев Конан

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Исаев Калина Конанов

Отец ребёнка: Исаев Конан

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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