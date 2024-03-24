Гречишкин Антон Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1990
Рождение ребёнка
18.04.2017
Дочь: Гречишкина Софиа Антоновна
Мать ребёнка: Джганджгава Нино Джвеебеевна
Рождение ребёнка
08.04.2021
Сын: Гречишкин Виссарион Антонович
Мать ребёнка: Джганджгава Нино Джвеебеевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно