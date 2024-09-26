Мацуков Устин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Мацуков Григорий Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1889
Мать ребёнка: Мацукова ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Архипенко (Мацукова) Анастасия Устинова
Мать ребёнка: Мацукова ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мацуков Митрофан Устинович
Мать ребёнка: Мацукова ?
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мацукова ?
Смерть
После 1926