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Мацуков Устин Григорьевич

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мацуков Григорий Фёдоров

Мать: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.01.1889

Сын: Мацуков Степан Устинович

Мать ребёнка: Мацукова ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Архипенко (Мацукова) Анастасия Устинова

Мать ребёнка: Мацукова ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мацуков Митрофан Устинович

Мать ребёнка: Мацукова ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мацуков Демид Устинов

Мать ребёнка: Мацукова ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
После 1926

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