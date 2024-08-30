Шкляева Фёкла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодинский Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодинский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ягодинская Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич
Смерть
После 1950