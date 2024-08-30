Шкляева Фёкла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева Фёкла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодинский Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодинский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ягодинская Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Ягодинский Яков Николаевич

Смерть
После 1950

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