Визовитин ?Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визовитин ?Андрей Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1828 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Визовитин ?Семен Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вострикова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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