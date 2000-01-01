Визовитин ?Андрей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Визовитин ?Семен Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вострикова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно