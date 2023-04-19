Земченков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земченков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1978

Дочь: Столбова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Земченкова Татьяна Николаевна

г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Жанна Александровна

Мать ребёнка: Земченкова Татьяна Николаевна

г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земченкова Татьяна Николаевна

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