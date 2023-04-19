Земченков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1978
Дочь: Столбова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Земченкова Татьяна Николаевна
г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1981
Дочь: Жанна Александровна
Мать ребёнка: Земченкова Татьяна Николаевна
г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно