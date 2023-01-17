Бровкин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкин Сергей Владимирович

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Место рождения

Быковичи, Жуковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Быковичи, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трищенкова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.2007

Дочь: Бровкина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Трищенкова Ольга Николаевна

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