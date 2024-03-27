Миннибаев Зариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннибаев Зариф

Место рождения

Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н, с. Абазово

Дата рождения

1900

Дата смерти

05.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Миннибай

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Минибаев Гариф Манибаевич красноармеец В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н, с. Абазово Дата и место призыва Кзыл-Юлский РВК, Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1919

Дочь: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Мать ребёнка: Миннибаев (Исламова) Салиха

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннибаев (Исламова) Салиха

Рождение ребёнка
28.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннибаев (Исламова) Салиха

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннибаев (Исламова) Салиха

Смерть
05.07.1942

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