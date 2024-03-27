Миннибаев Зариф
Место рожденияТатарская АССР, Кзыл-Юлский р-н, с. Абазово
Дата рождения1900
Дата смерти05.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Миннибай
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Минибаев Гариф Манибаевич красноармеец В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н, с. Абазово Дата и место призыва Кзыл-Юлский РВК, Татарская АССР, Кзыл-Юлский р-н... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1919
Дочь: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна
Мать ребёнка: Миннибаев (Исламова) Салиха
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
28.06.1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
05.07.1942