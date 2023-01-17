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Абдюш Абдулвагапов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.07.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Абдулвагап Абдулсалимов

Мать: Гульниза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.

Сын: Жамалетдин Абдюшев

Мать ребёнка: Гульзагифа

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гульфариха Абдюшева

Мать ребёнка: Гульзагифа

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.

Дочь: Бибихан Абдюшева

Мать ребёнка: Гульзагифа

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1860 ст.

Дочь: Шамсикамар Абдюшева

Мать ребёнка: Гульзагифа

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибифатиха Абдюшева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзагифа

Смерть
01.07.1873 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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