Абдюш Абдулвагапов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти01.07.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Абдулвагап Абдулсалимов
Мать: Гульниза
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Жамалетдин Абдюшев
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гульфариха Абдюшева
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.
Дочь: Бибихан Абдюшева
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
11.05.1860 ст.
Дочь: Шамсикамар Абдюшева
Мать ребёнка: Гульзагифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибифатиха Абдюшева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзагифа
Смерть
01.07.1873 ст.