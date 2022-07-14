Фёдоровых Владимир Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдоровых Владимир Борисович

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Фёдоровых (Костылева) Валентина Васильевна1941 г.р.
Супруги
Фёдоровых ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
(Фёдоровых) Светлана Владимировна1991 г.р.
(Фёдоровых) Валерия Владимировна23.05.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фёдоровых (Костылева) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдоровых Татьяна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1991

Дочь: (Фёдоровых) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Фёдоровых Татьяна

Рождение ребёнка
23.05.1996

Дочь: (Фёдоровых) Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Фёдоровых Татьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.