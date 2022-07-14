Фёдоровых Владимир Борисович
мужской, родился Неизвестно
МатьФёдоровых (Костылева) Валентина Васильевна1941 г.р.
Супруги
Фёдоровых ТатьянаНеизвестно г.р.
Дети
(Фёдоровых) Светлана Владимировна1991 г.р.
(Фёдоровых) Валерия Владимировна23.05.1996 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдоровых Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Дочь: (Фёдоровых) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Фёдоровых Татьяна
Рождение ребёнка
23.05.1996
Дочь: (Фёдоровых) Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Фёдоровых Татьяна