Ковальчук Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Михаил Андреевич

Ковальчук Михаил Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1933

Дата смерти

02.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933

Отец: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Мать: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
11.03.1960

Сын: Ковальчук Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Егоровна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.07.1961

Сын: Ковальчук Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ковальчук Анна Егоровна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Анна Егоровна

Смерть
02.06.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close