Ковальчук Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1933
Дата смерти02.06.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933
Рождение ребёнка
11.03.1960
Сын: Ковальчук Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.07.1961
Сын: Ковальчук Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ковальчук Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковальчук Анна Егоровна
Смерть
02.06.1980