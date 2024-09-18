Анна (Konstantynowicz) Ильчук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Konstantynowicz) Ильчук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каролина

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильчук Иосиф

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вильчик) Гана

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Niewadomska Неизвестно

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильчук Станислав

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
18.07.1925

Дочь: Тимощук (Ильчук) Чеслава Викентьевна

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Zuc Марта

Отец ребёнка: Ильчук Викентий

Работа или профессия
С ?.04.1940
Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Кирпичный завод
Смерть
Неизвестно

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