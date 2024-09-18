Анна (Konstantynowicz) Ильчук
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каролина
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ева
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильчук Иосиф
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вильчик) Гана
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Niewadomska Неизвестно
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильчук Станислав
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
18.07.1925
Дочь: Тимощук (Ильчук) Чеслава Викентьевна
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Zuc Марта
Отец ребёнка: Ильчук Викентий
Работа или профессия
С ?.04.1940
Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Кирпичный завод
Смерть
Неизвестно