Долин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Долин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Вера(?) Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера(?) Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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