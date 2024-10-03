Василий Петров Около 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Петров

Место рождения

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1714 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1752 г.р.
1759 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Петр

Мать: не указана

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Калина Васильев

Мать ребёнка: Агафья Дементьева

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Фирс Васильев

Мать ребёнка: Агафья Дементьева

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
До 1744
Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
После 1744
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Анурий Васильев

Мать ребёнка: Агафья Дементьева

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Самойла Васильев

Мать ребёнка: Агафья Дементьева

Смерть
1761
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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