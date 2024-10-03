Василий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Калина Васильев
Мать ребёнка: Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Фирс Васильев
Мать ребёнка: Агафья Дементьева
Место жительства
До 1744
Место жительства
После 1744
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Анурий Васильев
Мать ребёнка: Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Самойла Васильев
Мать ребёнка: Агафья Дементьева
Смерть
1761