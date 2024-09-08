Русакова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
17.09.1998
Сын: Русаков Евгений Альбертович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
13.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область