Русакова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1979

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979

Отец: Русаков Владимир Александрович

Мать: Русакова Людмила Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
17.09.1998

Сын: Русаков Евгений Альбертович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
13.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

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