Якобий Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Якобий Роза
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Якобий Валя
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Сын: Якобий Генадий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Сын: Якобий Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1966