Якобий Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобий Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Якобий Роза

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Якобий Валя

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Сын: Якобий Генадий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Сын: Якобий Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1966

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