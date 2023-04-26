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Фролов Степан Дмитриевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

26.02.1842

Пол

Мужской

Отец

До 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Фролов Дмитрий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Фролов Сидор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Фролов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фролов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.02.1842
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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