Фролов Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти26.02.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Фролов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фролов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.02.1842