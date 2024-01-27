Кононова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Иван Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Миланья Ивановна

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Иван Ефимович

Россия
Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 41 год живет в Ново-Ивановке но в 1864 переселен с семьей в Александрополь. Состоит в секте субботников.
Смерть
Неизвестно
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