Кононова Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Иван Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Миланья Ивановна
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Иван Ефимович
Россия
Упоминание
1860
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 41 год живет в Ново-Ивановке но в 1864 переселен с семьей в Александрополь. Состоит в секте субботников.
Смерть
Неизвестно