Исакова (Скворцова) Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Скворцова) Устинья Максимовна

Место рождения

Соловатово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Семенов

Мать: не указана

Соловатово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Предположительное место рождения и родители.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.

Сын: Исаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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