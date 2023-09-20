Исакова (Скворцова) Устинья Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Семенов
Мать: не указана
Предположительное место рождения и родители.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Смерть
Неизвестно