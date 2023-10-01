Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинова (Мирзахасанова) Рашида

Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида

avatar

Место рождения

Шадки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.01.1941

Дата смерти

01.10.2023

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1941

Отец: Тимирбаев Мирзахасан

Мать: Тимирбаева (Зиятдинова) Хамида

Шадки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Гайса

Рождение ребёнка
28.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Гайса

Рождение ребёнка
06.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Гайса

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Гайса

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Гайса

Смерть
01.10.2023
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.