Хусаинова (Мирзахасанова) Рашида
Место рождения
Дата рождения04.01.1941
Дата смерти01.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1941
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
28.10.1965
Рождение ребёнка
06.09.1968
Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1974
Рождение ребёнка
1980
Смерть
01.10.2023
Похороны
Неизвестно