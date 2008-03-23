Спотарь Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1978
Дочь: Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Спотарь Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спотарь Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Спотарь Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спотарь Вера Николаевна
Смерть
23.03.2008
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область