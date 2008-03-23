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Спотарь Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1978

Дочь: Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Спотарь Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спотарь Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Спотарь Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спотарь Вера Николаевна

Смерть
23.03.2008
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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