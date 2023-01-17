Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Петрова

Федосья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Антонов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close