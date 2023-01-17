Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Антонов
Смерть
Неизвестно