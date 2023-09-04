Катин Андрей Богоданов
Место рожденияд.Чагова,Большешальская вол.,Кирилловский у,Новгородская губ.лловский у
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова
Ист.Исповед вед за 1852 г.Большешальский приход Александро-Ошевенского ц. Кирилловский у.,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852 ст.
Сын: Катин Иаков(Яков) Андреевич
Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова
Смерть
Неизвестно