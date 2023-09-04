Катин Андрей Богоданов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катин Андрей Богоданов

Место рождения

д.Чагова,Большешальская вол.,Кирилловский у,Новгородская губ.лловский у

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Скрыто настройками приватности
После 1852 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: Екатерина (Девка) Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катина Татьяна Богоданова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Катин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова

Ист.Исповед вед за 1852 г.Большешальский приход Александро-Ошевенского ц. Кирилловский у.,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1852 ст.

Сын: Катин Иаков(Яков) Андреевич

Мать ребёнка: Катина Татьяна Богоданова

Смерть
Неизвестно

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