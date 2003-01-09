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Богданов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1963

Дата смерти

09.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1988

Дочь: Богданова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна

Рождение ребёнка
12.07.1990

Сын: Богданов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна

Рождение ребёнка
28.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна

Ковалево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1999

Сын: Богданов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Светлана Вадимовна

Смерть
09.01.2003
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