Богданов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1963
Дата смерти09.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1988
Дочь: Богданова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна
Рождение ребёнка
12.07.1990
Сын: Богданов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна
Рождение ребёнка
28.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна
Ковалево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1999
Сын: Богданов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Богданова Светлана Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2003