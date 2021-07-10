Глушко-Скида Варвара Ивановна 20.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушко-Скида Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Скида Иван

Мать: Скида Галина Борисовна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Глушко Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
16.09.1950

Дочь: Добрынина-Глушко Нина Андреевна

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Патрахина-Глушко Галина Андреевна

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
12.02.1954

Дочь: Протопопова-Глушко Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
14.04.1957

Дочь: Кобычева-Глушко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
09.07.1959

Дочь: Неверкеева-Глушко Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
21.06.1962

Сын: Глушко Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович

Смерть
10.07.2021

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