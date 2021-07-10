Глушко-Скида Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1928
Дата смерти10.07.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928
Отец: Скида Иван
Мать: Скида Галина Борисовна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Глушко Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
16.09.1950
Дочь: Добрынина-Глушко Нина Андреевна
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Патрахина-Глушко Галина Андреевна
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
12.02.1954
Дочь: Протопопова-Глушко Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
14.04.1957
Дочь: Кобычева-Глушко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
09.07.1959
Дочь: Неверкеева-Глушко Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
21.06.1962
Отец ребёнка: Глушко Андрей Кириллович
Смерть
10.07.2021