Кузьмин Анатолий Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1887
Место жительства
С 1887 по 1894
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1894 по 1898
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1898 по 1907
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1907
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно