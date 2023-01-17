Кузьмин Анатолий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Анатолий Арсеньевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

30.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1887
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1887 по 1894
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1894 по 1898
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1898 по 1907
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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