Куликова (Борисова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Борисова) Мария Кузьминична

Место рождения

Паньково, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

21.12.1919

Дата смерти

02.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1919

Отец: не указан

Мать: Наталья

Паньково, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
29.07.1939

Муж: Куликов Борис Герасимович

Орловская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Борис Герасимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1950

Сын: Куликов Александр Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис Герасимович

г. Москва, Первая Мещанская
Смерть
02.09.1997
Москва, город федерального значения Москва
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