Куликова (Борисова) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.12.1919
Дата смерти02.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1919
Мать: Наталья
Бракосочетание
29.07.1939
Орловская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Борис Герасимович
Рождение ребёнка
21.05.1950
Сын: Куликов Александр Борисович
Отец ребёнка: Куликов Борис Герасимович
г. Москва, Первая Мещанская
Смерть
02.09.1997