Федотов Дмитрий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Федотов Федот Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Феоктиста Дмитриева
Мать ребёнка: Федотова Анна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Федотова Анна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Федотова Анна
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Федотова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Анна
Смерть
1844