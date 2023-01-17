Федотов Дмитрий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Дмитрий Федотов

Федотов Дмитрий Федотов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Федотов Федот Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Феоктиста Дмитриева

Мать ребёнка: Федотова Анна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Федотова Анна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Федотов Федот Дмитриев

Мать ребёнка: Федотова Анна

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Филиппов Филипп Дмитриев

Мать ребёнка: Федотова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна

Смерть
1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close