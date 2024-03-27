Сахабутдинов Зиятдин
Место рожденияУфимская губ., Мензелинский уезд, Старо-Кашировская вол., Саклов Баш
Дата рождения1896
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Уфимская губ., Мензелинский уезд, Старо-Кашировская вол., Саклов Баш
Рождение ребёнка
22.04.1930
Дочь: Аниса Зиятдиновна
д.Ак-Чишма Байрякинскую волость Бугульминского кантона ТАССР.
Смерть
1993
д.Ак Чишма, Ютазинского р-на РТ