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Сахабутдинов Зиятдин

Место рождения

Уфимская губ., Мензелинский уезд, Старо-Кашировская вол., Саклов Баш

Дата рождения

1896

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфимская губ., Мензелинский уезд, Старо-Кашировская вол., Саклов Баш
Рождение ребёнка
22.04.1930

Дочь: Аниса Зиятдиновна

Мать ребёнка: не указана

д.Ак-Чишма Байрякинскую волость Бугульминского кантона ТАССР.
Смерть
1993
д.Ак Чишма, Ютазинского р-на РТ
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