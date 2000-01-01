Щербинин Гавриил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербинин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Фаина Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно