Щербинин Гавриил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Гавриил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербинин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Фаина Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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