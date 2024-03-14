Сетдеков Ринат Абдулхакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1974
Рождение ребёнка
25.09.2001
Сын: Сетдеков Равиль Ринатович
Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна
Рождение ребёнка
10.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна
Рождение ребёнка
18.11.2008
Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна