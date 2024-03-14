Сетдеков Ринат Абдулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сетдеков Ринат Абдулхакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1974

Отец: Сетдеков Абдулхак Айсинович

Мать: Сетдекова (Ражапова) Бибинюр Каюмовна

Рождение ребёнка
25.09.2001

Сын: Сетдеков Равиль Ринатович

Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна

Рождение ребёнка
10.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна

Рождение ребёнка
18.11.2008

Сын: Сетдеков Айрат Ринатович

Мать ребёнка: Сетдекова Зульфия Мухаммятовна

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