Наумец Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1936
Отец ребёнка: Наумец Николай
Рождение ребёнка
09.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумец Николай
Курская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Отец ребёнка: Наумец Николай
Смерть
Неизвестно