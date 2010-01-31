Карруэбано Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1990
Рождение ребёнка
31.01.2010
Сын: Остапенко Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Остапенко Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.2013
Сын: Остапенко Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Остапенко Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.08.2019
Дочь: Карруэбано Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Замийский Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно