Карруэбано Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карруэбано Дарья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1990

Отец: Савин Алексей Евгеньевич

Мать: Бобровская Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
31.01.2010

Сын: Остапенко Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Остапенко Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.2013

Сын: Остапенко Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Остапенко Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.08.2019

Дочь: Карруэбано Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Замийский Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замийский Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Сергей Сергеевич

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