Дорохов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Дорохов Василий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 11.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Александра
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохова Александра
Смерть
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область