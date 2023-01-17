Дорохов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Дорохов Василий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 11.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова Александра

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Александра

Смерть
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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