Рябова Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.01.1957

Дочь: Глушкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1959

Дочь: Кузнецова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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