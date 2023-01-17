Рябова Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.01.1957
Дочь: Глушкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1959
Дочь: Кузнецова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно