Попова (Фролова) Наталья 02.06.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Фролова) Наталья

Место рождения

Новоюрьево, Россия

Дата рождения

02.06.1967

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967

Отец: Фролов Николай

Мать: Фролова (Сухова) Нина

Новоюрьево, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Староюрьево, Россия

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