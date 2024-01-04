Попова (Фролова) Наталья
Место рожденияНовоюрьево, Россия
Дата рождения02.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967
Отец: Фролов Николай
Мать: Фролова (Сухова) Нина
Новоюрьево, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Староюрьево, Россия