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Щербаков Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Залогинова) Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Щербакова (Залогинова) Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
15.10.1982

Сын: Щербаков Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Щербакова (Залогинова) Татьяна Филипповна

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