Щербаков Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Щербакова (Залогинова) Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
15.10.1982
Сын: Щербаков Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Щербакова (Залогинова) Татьяна Филипповна