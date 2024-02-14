Уразаев Минька
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения1783
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Алешкин Уразай N1C1
Мать: Ширкя Сындык Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Адыльшина) Сафия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Абдюшева (Минкина) Хубальниса
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1810
Сын: Минкин Назмутдин
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Минкина) Бадраниса
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Минкина) Джамиля
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1815
Сын: Минкин Фазлулла
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1817
Сын: Минкин Ибатулла Указной Мулла
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1820
Сын: Минкин Ахметзян
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1828
Сын: Минкин Сабир
Мать ребёнка: Хабиба
Смерть
1853