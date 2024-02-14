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Уразаев Минька

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

1783

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Алешкин Уразай N1C1

Мать: Ширкя Сындык Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Адыльшина) Сафия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Абдюшева (Минкина) Хубальниса

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1810

Сын: Минкин Назмутдин

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Минкина) Бадраниса

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Минкина) Джамиля

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1815

Сын: Минкин Фазлулла

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1817

Сын: Минкин Ибатулла Указной Мулла

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1820

Сын: Минкин Ахметзян

Мать ребёнка: Хабиба

Рождение ребёнка
1828

Сын: Минкин Сабир

Мать ребёнка: Хабиба

Смерть
1853

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