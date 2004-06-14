Алексеев Прокопий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Прокопий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2004

Дочь: Алексеева Нарыйа Прокопьевна

Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
17.12.2006

Дочь: Алексеева Сандаара Прокопьевна

Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.2011

Сын: Алексеев Артур Прокопьевич

Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елена Алексеевна

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