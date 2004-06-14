Алексеев Прокопий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2004
Дочь: Алексеева Нарыйа Прокопьевна
Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
17.12.2006
Дочь: Алексеева Сандаара Прокопьевна
Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.2011
Сын: Алексеев Артур Прокопьевич
Мать ребёнка: Алексеева Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно