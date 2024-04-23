Филимонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова (Федина) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
02.04.2003

Сын: Филимонов Никита Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова (Федина) Светлана Владимировна

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