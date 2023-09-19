Шестакова (Свиридова) Эльвина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961
Отец: Шестаков Михаил Васильевич
Мать: Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
04.03.1981
Дочь: Карсакова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Карсаков Владимир
Рождение ребёнка
02.05.1983
Дочь: Карсакова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Карсаков Владимир
Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.04.1989
Дочь: Свиридова Мария Игоревна
Отец ребёнка: Свиридов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свиридов Игорь