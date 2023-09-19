Шестакова (Свиридова) Эльвина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Свиридова) Эльвина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961

Отец: Шестаков Михаил Васильевич

Мать: Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
04.03.1981

Дочь: Карсакова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Карсаков Владимир

Рождение ребёнка
02.05.1983

Дочь: Карсакова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Карсаков Владимир

Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.04.1989

Дочь: Свиридова Мария Игоревна

Отец ребёнка: Свиридов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Игорь

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