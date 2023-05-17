Харлов Алексей Петрович
Место рожденияд.Толмачево Алапаевский район
Дата рождения19.10.1906
Дата смерти04.01.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1906
Отец: Харлов Петр
д.Толмачево Алапаевский район
Бракосочетание
20.02.1929
Алапаевский район Нижне-Тагильский округ Уральской области
Справка о заключении брака №А-00731 в Едином государственном реестре актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака № 52 от 20.02.1929, которую составил Стол ЗАГС Административной... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1930
Дочь: Харлова Галина
Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Харлова Инна Алексеевна
Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1937
Сын: Харлов Рудольф Алексеевич
Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Харлова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1947
Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна
город Алапаевск Свердловской области
Смерть
04.01.1970
96600009 Бюро ЗАГС исполнительного комитета Алапаевского городского Совета депутатов трудящихся Свердловской области (Свидетельство о смерти V-АИ № 736954
Причина смерти: диффузный пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, хронический пневмосклероз