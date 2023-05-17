Харлов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлов Алексей Петрович

Харлов Алексей Петрович

Место рождения

д.Толмачево Алапаевский район

Дата рождения

19.10.1906

Дата смерти

04.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1906

Отец: Харлов Петр

Мать: не указана

д.Толмачево Алапаевский район
Бракосочетание
20.02.1929

Жена: Харлова Августа Николаевна

Алапаевский район Нижне-Тагильский округ Уральской области
Справка о заключении брака №А-00731 в Едином государственном реестре актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака № 52 от 20.02.1929, которую составил Стол ЗАГС Административной... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1930

Дочь: Харлова Галина

Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Харлова Инна Алексеевна

Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1937

Сын: Харлов Рудольф Алексеевич

Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Харлова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1947

Сын: Харлов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Харлова Августа Николаевна

город Алапаевск Свердловской области
Смерть
04.01.1970
96600009 Бюро ЗАГС исполнительного комитета Алапаевского городского Совета депутатов трудящихся Свердловской области (Свидетельство о смерти V-АИ № 736954
Причина смерти: диффузный пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, хронический пневмосклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close