Зимин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Николай Петрович

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Место рождения

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

17.06.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1865 по 1870
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1909
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1909
Москва, город федерального значения Москва
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