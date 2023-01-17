Зимин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти17.06.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865 по 1870
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1909
Смерть
17.06.1909