(Киселева) Татьяна Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Татьяна Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Киселев Кондрат Климонтович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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