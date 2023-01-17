Кондрашина (Коростелева) марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашина (Коростелева) марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1979

Отец: Коростелев Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.2002

Сын: Кондрашин Никита Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.08.2007

Муж: Кондрашин павел леонидович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.01.2008

Сын: Кондрашин Марк Павлович

Отец ребёнка: Кондрашин павел леонидович

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