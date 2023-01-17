Кондрашина (Коростелева) марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1979
Отец: Коростелев Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.2002
Сын: Кондрашин Никита Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.08.2007
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.01.2008
Отец ребёнка: Кондрашин павел леонидович