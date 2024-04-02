Олимпиада Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Марков
Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-RW5L?i=233
Рождение ребёнка
1866
Сын: Федор Марков
Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-7ZF5?i=186
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Настасья Маркова
Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-TWL7?i=89
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагея Маркова
Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-WHMV?i=692
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно