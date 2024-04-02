Олимпиада Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Марков

Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-RW5L?i=233
Рождение ребёнка
1866

Сын: Федор Марков

Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-7ZF5?i=186
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Настасья Маркова

Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-TWL7?i=89
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагея Маркова

Отец ребёнка: Елисеев Марк Родионов

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-WHMV?i=692
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Марк Родионов

Смерть
Неизвестно
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