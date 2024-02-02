Воробьёва Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёва Екатерина Ивановна

Воробьёва Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

08.04.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1817

Сын: Воробьёв Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Алексеевич

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Никифор Алексеевич

Смерть
08.04.1854
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Причина смерти: Болезнь
Похороны
11.04.1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close