Воробьёва Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти08.04.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1817
Сын: Воробьёв Лаврентий Никифорович
Отец ребёнка: Воробьёв Никифор Алексеевич
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1854
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Причина смерти: Болезнь
Похороны
11.04.1854