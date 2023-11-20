Дурнов Кондратий Степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Дурнов Степан Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Дурнов Василий Кондратиев
Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна
Смерть
1822
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Дурнова Авдотья Кондратиева
Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна