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Дурнов Кондратий Степанов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1744 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Жена

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Дурнов Степан Ларионов

Мать: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнова Агафья Митрофановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Дурнов Антип Кондратиев

Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Дурнов Пимен Кондратиев

Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Дурнов Василий Кондратиев

Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1822
Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Дурнова Авдотья Кондратиева

Мать ребёнка: Дурнова Агафья Митрофановна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

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