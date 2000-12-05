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Клинцова Валерия Ивановна
Клинцова Валерия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2000
Пол
Женский
Отец
Клинцов Иван Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Клинцова Юлия
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2000
Отец:
Клинцов Иван Алексеевич
Мать:
Клинцова Юлия
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