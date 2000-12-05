Клинцова Валерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинцова Валерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2000

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2000

Отец: Клинцов Иван Алексеевич

Мать: Клинцова Юлия

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