Свердел (Вуколова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердел (Вуколова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1953

Отец: Вуколов Иван Владимирович

Мать: Вуколова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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