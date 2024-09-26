Свердел (Вуколова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно